Bülent Arınç'tan, Murat Çalık'a şaşırtan ziyaret

Askerliğini de kanser geçmişi nedeniyle erken terhisle tamamlayan Çalık, İstanbul-İzmir arasında hastalıklarına rağmen defalarca götürülüp getirildi. Cezaevinde 21 kilo veren Çalık, fenalaşıp anjiyo olmak zorunda kaldı.





Adlî Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme talep etmesi üzerine Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Bugün Çalık'tan tekrar kemik iliği alındı.





Arınç'ın beklenmeyen ziyareti sosyal medyada da gündem oldu.





"Henüz iddianamesi bile yazılmadı, tutukluluk hali devam ediyor. Serbest bırakılmasını arzu etmiştim, olmadı ama olacaktır inşallah" diyen Arınç, "Rahatsızlığı söz konusu, steril bir ortamda olduğu için bizim görüşmemize haklı olarak izin verilmiyor, doktorları beni bilgilendirdi. Tedavisi devam ediyor, geçmişte yaşadığı rahatsızlıkların nüks etme ihtimali var. Önemli olan Adli Tıp'ın bir türlü müspet karar vermemesi. Herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum. İnşallah Çalık'ın da tutuksuz yargılanarak eski sağlığına kavuşmasını diliyorum. Annesi, eşi ve evladıyla görüştüm, avukatlarıyla konuştum, hepsine teşekkür ediyorum. Ümit ederim sevindirici haberi Türkiye olarak bekliyoruz" dedi.





Arınç, "Tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır. Bir cinayetten, ağır bir suçtan bahsetmiyoruz... Kendisi belli bir yer sahibi olan insanların belli bir zamanlarda suçlanması mümkündür. Ben de bir siyasetçi olarak yargılandım, hapis cezası aldım ama hep tutuksuz yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanımız tutuksuz yargılandı, cezaevine hüküm kesinleştiğinde girdi... Sayın Erbakan da öyle... Bütün dünya tutuksuz yargılamayı prensip kabul eder ama bizde bu süreç içinde yerine getirilmiyor. İnşallah hakim ve savcıların, AYM, AİHM kararlarına uygun olarak bu konuda hukuka uygun davranacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.





Tartışmalı İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın cezaevinde durumu ağırlaştı.Geçmişte iki kez çok ağır kanser vakasını atlatan Çalık’ın tahlillerine göre, yeniden kanser olma sınırında.Çalık'ın Adli Tıp kararı doğrultusunda İzmir Şehir Hastanesi'nde ikinci kemik iliği biyopsisi bu sabah gerçekleştirildi.Daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisinde Başkan Çalık’ın blast oranı yüzde 4–5 aralığında raporlandı. Ancak Adlî Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda bu oran yüzde 3–4 olarak yer aldı.AKP'li Bülent Arınç, Çalık'ı hastanede ziyaret etti.Arınç, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı."SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DA TUTUKSUZ YARGILANMIŞTI..."Arınç, geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Murat Çalık için çağrı yapmıştı.Arınç, "Kişilerin kimliklerinden bağımsız olarak her şeyden önemli olan yaşam hakkıdır. Tutuksuz yargılanma esastır. Tutukluluk yerine geçecek pek çok adli kontrol tedbiri vardır. Tutuklu olan kişilerin sağlıkları ciddi tehlike altında ise yetkili merciler derhal harekete geçmeli ve tedavileri hasta yakınlarının gözetiminde yapılmalıdır" demişti.