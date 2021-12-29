Samanyolu Haber /Spor / Bülent Korkmaz ile ilgili yeni karar /29 Aralık 2021 22:54

Bülent Korkmaz ile ilgili yeni karar

Aytemiz Alanyaspor’da göreve geldiği günlerde üst üste aldığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken Bülent Korkmaz'ın, son dönemdeki kötü gişatın ardından takımla yollarını ayırdığı belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 4’üncü haftasında un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı.

İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz’ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

FARIOLI SESLERİ

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli’nin düşünüldüğü öğrenildi.
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