Samanyolu Haber /Dünya / Bulgar vekilden AB Komisyonu'na çağrı: Türkiye'de Volkswagen fabrikası kurulmasına izin vermeyin /19 Eylül 2019 08:03

Bulgar vekilden AB Komisyonu'na çağrı: Türkiye'de Volkswagen fabrikası kurulmasına izin vermeyin

Bulgaristan Milliyetçi Hareket Partili, Avrupa Parlamentosu milletvekili Angel Cambazki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na çağrıda bulunarak Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmasının engellenmesini talep etti.

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Bulgaristan medyasına konuşan Cambazki, Alman şirketin fabrikasını 'çevreyle ilgili hiçbir mevzuata uymayan ve havayı dilediği gibi kirleten, insan haklarını ihlal eden, gazetecileri tutuklayan ve hapse atan Türkiye'de' inşa etme kararı almak üzere olduğunu belirtti.
1 Kasım'da göreve başlayacak olan AB Komisyonu Başkanı  Jean-Claude Juncker'e seslenen Cambazki, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin önüne geçilmesini ve Avrupa'nın paralarının İslamlaşma sürecinde bulunan ülkeye gönderilmemesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finanse edilmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, "Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli" açıklamasında bulunmuştu.
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