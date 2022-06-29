Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan 70 Rus diplomatı sınırdışı etti /29 Haziran 2022 10:08

Bulgaristan 70 Rus diplomatı sınırdışı etti

Bulgaristan, Rusya adına casusluk faaliyetinde bulundukları iddiasıyla 70 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı. Bulgaristan ayrıca ülkesinde bulunacak Rus diplomat sayısına da bir üst sınır getirildiğini duyurdu. İki ülke arasındaki ilişkilerde Rusya’nın Ukrayna saldırısının sonrasında yüksek tansiyon hakim durumda.

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VOA'nın haberine göre, Söz konusu sınırdışı kararıyla Bulgaristan’daki Rus diplomatların yarısından fazlası ülkelerine gönderildi. Bu, son yıllarda Bulgaristan’dan sınırdışı edilen en fazla sayıdaki Rus diplomat oldu. Sınırdışı kararı Bulgaristan Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün 70 Rus diplomatı sınırdışı ettik. Bu kişilerin çoğu, doğrudan istihbarat servisleriyle çalışıyorlardı ve diplomatik görevleri sadece bir kılıftı” dedi.

Petkov, Nisan ayı sonu itibarıyla ülkede 114 Rus diplomat bulunduğunu, böylece ülkedeki Rus diplomatların yarısından fazlasının sınırdışı edilerek, ülkelerine gönderildiğine dikkat çekti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da, sınırdışı operasyonunun amacının, casusluk faaliyetlerini engellemek ve ülkedeki Rus misyonlarında görevli diplomat sayısını, Bulgaristan’ın Rusya’daki diplomatları kadar bir sayıya indirmek olduğu belirtildi.

Rusya yönetimi henüz Bulgaristan’ın iddialarına yanıt vermedi ve sınırdışı işlemleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya, Nisan ayında Bulgaristan’ın Rus para birimi ruble ile ödeme yapmayı kabul etmemesi üzerine bu ülkeye sağladığı doğalgazın vanalarını kapatmıştı.

Bulgaristan, AB ülkeleri tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara da destek veren ve uygulayan bir ülke. Bulgaristan ayrıca Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası Ekaterinburg şehrindeki misyonunu da geçici olarak kapatma kararı almıştı.
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