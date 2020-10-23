Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan Başbakanı karantinaya alındı /23 Ekim 2020 20:56

Bulgaristan Başbakanı karantinaya alındı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov’un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

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 Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabahtan PCR testim negatif çıktı. Test, ABD heyetiyle görüşmemden önce yapıldı. Uluslararası toplantılar ve seyahatlerden önce, ilgili güvenlik delegasyonlarının gerektirdiği şekilde, test ediliyorum. Bakan Yardımcısı Nankov, 16.00'da COVID-19 testi pozitif çıktığı konusunda bana bilgi verdi. RZI yetkililerinden talimat bekliyorum ve o zamana kadar kendimi karantinaya alacağım. En son beş gün önce temas ettik” ifadelerini kullandı. 
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