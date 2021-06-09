Bulgaristan’da askeri uçak düştü

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz üzerinde radardan çıkarak düştüğünü duyurdu.







Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası tatbikat sırasında eğitim uçuşu yapan MIG-29 uçağının yerel saatle 00.45’te radarlardan kaybolduğu ifade edilerek, Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düşen uçağın pilotunun kayıp olduğu bildirildi.





Savunma Bakanı Georgi Panayotov, düşen uçağın Uluslararası Şabla 2021 Askeri Tatbikatı‘na katıldığını kaydederek, söz konusu tatbikata ABD, Sırbistan ve Bulgaristan'dan savaş uçaklarının yer aldığını duyurdu. Bakan Georgi Panayotov, pilotun Graf İgnatievo Hava Üssü'nde görev yapan Albay Valentin Terziev olduğunu belirterek, arama kurtarma operasyonu başlattıklarını açıkladı.



