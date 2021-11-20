Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan’dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak /20 Kasım 2021 21:07

Bulgaristan’dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak

Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınırındaki göçmen geçişlerini önlemek için hareBulgaristan’dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınakkete geçti. Bu amaçla da Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak yaptı.

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Bulgaristan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç Nehri sınır hattında Türkiye ve Yunanistan sınırına yaklaşık 700 kişilik özel harekat birliği ve paraşütçü komandoları yerleştirdiği belirtildi. 

Türkiye sınırına yaklaşık 350 kişilik askeri birliğin tam teçhizatlı ve 40 hafif zırhlı araç ile birlikte konuşlandırıldığı açıklandı.

2020’DE 6 BİN 500 GÖÇMEN GEÇTİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, yaklaşık 259 kilometre uzunluğundaki Bulgaristan-Türkiye sınırından 2020 yılında 6 bin 500'den fazla göçmenin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Bulgaristan'ı kullandığı ifade edildi.

Bulgaristan'ın Yunanistan ile Ormenio ve Soufli sınır kapılarına yakın bölgede askerlerini yerleştirdiğini belirten Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, Bulgaristan sınırında meydana gelen normalin dışındaki göçmen akışını durdurmak için polise yardımcı olmak amacıyla özel birliklerin sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.


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