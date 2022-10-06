Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan, Levent Göktaş için gerekçe istedi /06 Ekim 2022 15:02

Bulgaristan, Levent Göktaş için gerekçe istedi

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında Bulgaristan'da gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma yapıldı. Mahkeme, iade talebi için gerekçe istedi ve tutukluluk haline devam kararı verdi.

SHABER3.COM

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bugün Haskovo Bölge Mahkemesi'nde Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebiyle ilgili duruşma yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.

Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Ne olmuştu?
Eylül ayında İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderilmişti. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bulgaristan, Levent Göktaş için gerekçe istedi Sonraki Haber >>

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Özel hastanede skandal

Özel hastanede skandal

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:41