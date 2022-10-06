Bulgaristan, Levent Göktaş için gerekçe istedi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi.





Bugün Haskovo Bölge Mahkemesi'nde Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebiyle ilgili duruşma yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.





Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.





Ne olmuştu?

Eylül ayında İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.





Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderilmişti. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.





Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.