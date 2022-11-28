Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti /28 Kasım 2022 22:44

Bulgaristan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti

Bulgaristan'da mahkeme Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti

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Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Hasköy Mahkemesi’nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktığı öğrenildi.

Mahkemede Levent Göktaş’ın avukatları, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş’ın sınır dışı edilmesini reddetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

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