Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan Şengen'e katılacak mı? /08 Aralık 2022 14:09

Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan Şengen'e katılacak mı?

AB içişleri bakanları Şengen genişlemesini görüşüyor. Toplantıdan Hırvatistan'ın katılımına onay, Bulgaristan ve Romanya'ya ret çıkması bekleniyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, içişleri bakanlarının oy birliğiyle alacağı kararda Hırvatistan'a yeşil ışık yakacağını, Bulgaristan ve Romanya'nın ise "siyasi nedenlerle" reddedilebileceğini söyledi.

AB ülkelerinin içişleri bakanları, 2022'nin ve Çekya'nın dönem başkanlığı altındaki son Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, bakanların Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen'e katılımını görüşeceklerini söyledi.

Komisyonun her 3 ülkenin de teknik olarak buna hazır olduğuna kanaat getirdiğini aktaran Schinas, "Geriye kalan birkaç tereddüt, siyasidir." dedi.

Schinas, bakanların Hırvatistan'a yeşil ışık yakacaklarından emin olduğunu belirterek diğer 2 ülke için de görüşmelerin olumlu geçmesini umduğunu ifade etti.

Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen'e katılımı
Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil edilmesine karşı çıkıyor.

Hollanda ise yalnızca Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini istemiyor.

İki ülke de yolsuzluk, sınır kontrolleri ve hukukun üstünlüğüyle ilgili endişelerini gerekçe gösteriyor.

Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla ilgili oylama birlikte yapılacak. Hırvatistan ise ayrı oylanacak.

Şengen'in genişlemesi için her üye ülkenin oy birliği gerekiyor.

Şengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları, Şengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.
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