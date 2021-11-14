Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan seçimlerinde 50+1 bulunamadı /14 Kasım 2021 21:40

Bulgaristan seçimlerinde 50+1 bulunamadı

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bulgaristan’da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti.

Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullandı. Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makina ile oy kullanıldı. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu.

İKİNCİ TURA GİDİLECEK

Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI OLANLAR İÇİN 126 SANDIK KURULDU

Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

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