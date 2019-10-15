Bulgaristan sınırdaki göçmen akınından korkuyor: Yaptırımlarda aşırıya gitmeyin

Bulgaristan Ulusal Radyosu’na konuşan Karakaçanov, “Biz, yaptırımlara başvurmadan çözüm aranmasının taraftarıyız, çünkü yaptırımlar ancak her şeyi zorlaştırır, çünkü bu en çok bizi etkiliyor, zira sığınmacı akını ilk olarak Bulgaristan ve Yunanistan’a yönelecek” dedi.







Bakan, “Yani bizim için en iyi seçenek, yaptırım talep etmeden soruna barışçıl çözüm aramak, çünkü bu yanıt olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın tehdit ettiği şeyi dışa çıkarabilir” diye kaydetti.





Sığınmacı krizinin çıkması durumunda Bulgaristan’ın susmayacağı uyarısında bulunan Karakaçanov, Avrupa ülkelerinin bu konuda sıkça yavaş davrandığından yakındı.





Bulgaristan’ın gereken tüm önleyici tedbirler almaya devam ettiğini dile getiren Savunma Bakanı, “Halihazırda Bulgaristan için yaptırımın girişimcisi rolünü oynamak kesinlikle uygun değil, bu çıkarlarımıza uygun değil” dedi.





Avrupa ülkelerinin birkaç yıl önce Bulgaristan’ın Türkiye sınırında duvar inşa etme niyetini kınadığını hatırlatan Karakaçanov, “Bize, Avrupa’nın, duvarları olan Avrupa değil, insanların serbestçe hareket edebildiği Avrupa olduğunu söylüyorlardı” diye ekledi.