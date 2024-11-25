Bulgaristan, Türkiye sınırına bin 200 güvenlik görevlisi daha yerleştiriyor

Euractiv‘in haberine göre Bulgaristan sınır polisi şefi Anton Zlatanov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin Schengen bölgesine katılmasının ardından Romanya, Macaristan ve Avusturya’dan yüz sınır polisinin Bulgaristan’ın Türkiye sınırını korumak üzere görevlendirileceğini duyurdu.





Bu birimin oluşturulmasının, Romanya ve Bulgaristan’ın serbest seyahat bölgesi Schengen’e dahil edilmesi konusundaki vetosunu kaldıran Avusturya ile yapılan anlaşmanın bir parçası olduğu belirtildi. Bulgar yetkililer, Türkiye sınırını korumak üzere bin 200 kişiyi daha işe aldıklarını açıkladı ve bunun göçmen baskısını yüzde 70 oranında azaltacağını iddia etti.





Cuma günü Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Macaristan içişleri bakanları, iki Balkan ülkesinin 1 Ocak 2025’te Schengen’e dahil edilmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Nihai kararın 12 Aralık’ta yapılacak AB içişleri bakanları toplantısında alınması bekleniyor.



