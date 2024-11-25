Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan, Türkiye sınırına bin 200 güvenlik görevlisi daha yerleştiriyor /25 Kasım 2024 15:39

Bulgaristan, Türkiye sınırına bin 200 güvenlik görevlisi daha yerleştiriyor

Avusturya’nın vetosunu kaldırmasının ardından gelecek yıl Schengen bölgesine tamamen üye olması beklenen Bulgaristan, Türkiye sınırını korumak üzere bin 200 kişiyi daha görevlendirdi. Bulgaristan-Türkiye sınırında yabancı polisler de görev yapacak.

SHABER3.COM

Euractiv‘in haberine göre Bulgaristan sınır polisi şefi Anton Zlatanov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin Schengen bölgesine katılmasının ardından Romanya, Macaristan ve Avusturya’dan yüz sınır polisinin Bulgaristan’ın Türkiye sınırını korumak üzere görevlendirileceğini duyurdu.

Bu birimin oluşturulmasının, Romanya ve Bulgaristan’ın serbest seyahat bölgesi Schengen’e dahil edilmesi konusundaki vetosunu kaldıran Avusturya ile yapılan anlaşmanın bir parçası olduğu belirtildi. Bulgar yetkililer, Türkiye sınırını korumak üzere bin 200 kişiyi daha işe aldıklarını açıkladı ve bunun göçmen baskısını yüzde 70 oranında azaltacağını iddia etti.

Cuma günü Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Macaristan içişleri bakanları, iki Balkan ülkesinin 1 Ocak 2025’te Schengen’e dahil edilmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Nihai kararın 12 Aralık’ta yapılacak AB içişleri bakanları toplantısında alınması bekleniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bulgaristan, Türkiye sınırına bin 200 güvenlik görevlisi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:18