Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan: Türkiye sınırında çıkan çatışmada 1 polis öldü /08 Kasım 2022 14:53

Bulgaristan: Türkiye sınırında çıkan çatışmada 1 polis öldü

Türkiye-Bulgaristan sınırında, göçmen olduğundan şüphelenilen bir grup ile görevliler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamaya göre, 1 Bulgar polis hayatını kaybetti.

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Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, Türkiye sınırında bir polisin göçmen grubuyla çıkan çatışma sonucu vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Dün akşam saat 20.30'da Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye gezen bir asker ve polise ateş açıldığı belirtildi. Golyam Dervent köyü yakınlarında gerçekleşen çatışmada, bir polis olay yerinde hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, yara almayan asker kendilerine 10-15 el ateş açılmasının arından göçmen olduğundan şüphelenilen gruba karşılık verdi.

TÜRKİYE'DEN 'İŞBİRLİĞİ' SÖZÜ
Sınır bölgesine giden Demerdzhiev, "Bu bir suç eylemi, aşırı bir saldırganlık. Bu, göçmenlerin ateşli silahlarla yaptığı ilk saldırı" açıklamasında bulundu. Dermendzhiev, Türkiyeli yetkililerin 'işbirliği yapma ve failleri arama' sözü verdiğini aktardı. Bakan, ayrıca Ankara'dan insan kaçakçılığı çeteleriyle daha aktif bir şekilde mücadele etmelerini isteyeceklerini belirtti. 
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