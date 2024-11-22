Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oluyor

Avusturya, Romanya ve Bulgaristan arasında imzalanan "sınır koruma paketi", Bulgaristan-Türkiye sınırına ortak sınır muhafızları konuşlandırılmasını öngörüyor. Karner, anlaşma uyarınca "belirli bir süreliğine kara güzergahlarında geçici kontroller gerçekleştirileceğini" belirtti.









On yılı aşkın süredir bekliyorlar

DW Türkçe'de yer alan habere göre Bulgaristan ve Romanya'nın AB içinde serbest dolaşımı düzenleyen Schengen Anlaşmasına tam katılımı önünde engel kalmadı.AB Dönem Başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bugün Avusturya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan içişleri bakanlarının katıldığı toplantıda bir anlaşma imzalandığı ve Avusturya'nın vetosunu kaldırdığı bildirildi.Budapeşte'deki toplantıya katılan Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "Doğru yönde kesin bir adım daha attık" dedi.Toplantıya ev sahipliği yapan Macaristan İçişleri Bakanı Sándor Pintér, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen tam üyeliğine bir adım daha yaklaşığını belirterek sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması için net bir fırsat doğduğunu kaydetti. Macar Bakan, iki ülkenin ortaklaşa en az 100 sınır muhafızını Bulgaristan-Türkiye sınırına konuşlandırması gerekeceğini söyledi.AB içişleri bakanlarının 12 Aralık'ta yapacakları toplantıda nihai karar alınması bekleniyor. İki ülkenin Schengen'e tam üyeliği için AB üyesi 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.2007 yılında AB'ye üye olan ve 2010 yılında tüm teknik koşulları yerine getirmelerine rağmen çeşitli AB ülkelerinin vetoları nedeniyle on yılı aşkın süre Schengen üyeliği için bekleyen iki ülke, 2022'den bu yana da Avusturya'nın vetosuna takılmıştı.Romanya ve Bulgaristan bu yıl Mart ayında Schengen Bölgesine kısmen dahil olmuş, havaalanı ve deniz limanlarındaki kontroller kaldırılmasına rağmen karada sınır kontrolleri Avusturya'nın vetosu nedeniyle devam etmişti. Türkiye'ye komşu iki ülkeden AB'ye düzensiz göç riski nedeniyle kara kontrollerinin kaldırılmasına sıcak bakmayan Avusturya, düzensiz göç ve iltica başvurularında önemli gerileme kaydedildiği gerekçesiyle itirazından vazgeçti.1985'te oluşturulan Schengen Bölgesi'ne 27 AB ülkesinden 25'i ile İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve İsviçre dahil. Dünyanın en büyük serbest dolaşım alanı olan bölgede 400 milyonu aşkın insan yaşıyor. AB içindeki sınırlardan her gün yaklaşık 3,5 milyon kişi geçiş yapıyor.AB'nin icra organı olan Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avusturya, Romanya ve Bulgaristan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek iki ülkenin Schengen'e tam üye olması gerektiğini ve son engelin kara sınırlarındaki kontroller olduğunu söyledi. Resmi kararın kısa süre içinde çıkacağı mesajı veren von der Leyen, "2025'te Schengen'in daha güçlü hale geldiğini görelim" dedi.Budapeşte'deki toplantıda hazır bulunan Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bu, Schengen Bölgesi'nde Bulgaristan ve Romanya'nın tüm vatandaşları için tam özgürlüğün sağlandığı büyük bir gün ve çok mutluyum" dedi.