Bulgaristan'dan Volkswagen açıklaması: Hala yarışın içindeyiz

2019 yılında Türkiye'deki yatırım haberleri arasında en önemli konu başlığı olan Volkswagen'in fabrika yatırımı süreci hala devam ediyor. Manisa'da fabrikanın kurulacağı arazinin belirlendiği, Alman otomotiv devinin Türkiye'de şirket kurduğu noktadayken; siyasi nedenlerle ertelenen yatırım süreci Bulgaristan'ın da hala oyunda kalmasına neden oluyor.







Dünya'nın T.C. Ticaret Bakanlığı 'Blog'undan aktardığı habere göre; Business Start programına konuk olan Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Volkswagen tarafından hala nihai yatırım kararının alınmadığını ve Bulgaristan’ın hala yatırım için iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için hala hazır olduklarını ifade etti.





Öte yandan Yanev, 2019 yılında 500 milyon leva değerinde 31 proje için yatırımcı sertifikası verdiklerini ve bu yatırımlar neticesinde 4000 kişilik yeni istihdam imkanlarının yaratılabileceğini aktardı. Yanev, Bulgaristan Merkez Bankası verilerine dayanarak 2019 yılında Bulgaristan’a 2018 yılına göre 500 milyon leva daha fazla yabancı yatırım geldiğini de açıkladı



