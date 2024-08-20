Bulgaristan'da genel seçimler siyasi kriz nedeniyle ertelendi

Euronews'te yer alan habere göre Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçici Başbakan Goritsa Grancharova-Kozhareva tarafından önerilen yeni geçici hükümeti, 20 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinin adil olmasını garanti etmeyeceği gerekçesi ile reddetti.



Grancharova-Kozhareva, Kalin Stoyanov'un İçişleri Bakanı olarak görevine devam etmesini de içeren kabinesini sundu. Ancak Cumhurbaşkanı, Grancharova-Kozhareva'dan Stoyanov'un görevde kalmasının Bulgaristan'da adil seçimlerin yapılmasını garanti etmeyeceğini öne sürerek, kabinenin değiştirilmesini talep etti. Grancharova-Kozhareva da Cumhurbaşkanı'nın bu talebini reddetti.



Cumhurbaşkanı Radev, bu durumda Grancharova-Kozhareva'nın kabinesinde yer alacak bakanların seçilmesi için gereken kararnameyi imzalamayacağını açıkladı.



Radev, başkent Sofya'daki Cumhurbaşkanlığı binasında yaptıkları görüşmede Grancharova-Kozhareva'ya "Önerdiğin hükümeti atayan kararnameyi imzalamayacağım ve bu nedenle bir hükümet kurma taahhüdünüz sona erdi," dedi.



Yerel medyaya göre Grancharova-Kozhareva, kabinede Stoyanov'un yerine geçmesi için uğradığı siyasi baskıyı anlatan bir raporu Başsavcılığa ileteceğini belirtti.



Yerel medya ayrıca polisin, İçişleri Bakanı olarak fiilen liderleri olan Stoyanov'a destek pankartları açmak üzere Cumhurbaşkanlığı binası çevresinde toplandığını bildirdi.



Bulgaristan parlamentosu haziran ayında (son üç yılda 6. kez) erken seçime gitti. Tekrarlanan seçimlere rağmen ülke istikrarlı bir hükümet kurmakta zorlanıyor.



Radev'in Grancharova-Kozhareva kabinesini reddetmesi, seçimlerin süresiz olarak ertelendiği anlamına geliyor.



Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın bu kararı daha önce benzeri görülmemiş bir durum ve anayasa uzmanları meselenin anayasal mı, siyasi mi yoksa her ikisi birden mi olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.



Anayasa uzmanı Natalia Kselova, "Kriz anayasal değil, siyasi ve Ulusal Meclis'in anayasa metninde öngörüldüğü gibi cumhurbaşkanının seçmesi gereken (adayların) tam bir listesini sunamamasından kaynaklanıyor," diyor.



Bir başka anayasa hukuku uzmanı Orlin Kolev de milletvekillerinin cumhurbaşkanını kabine kararnamesini imzalamaya zorlaması gerektiğini söyledi.



Kolev, "Milletvekillerinin yapabileceği şey, Cumhurbaşkanı üzerinde bir şekilde kamuoyu ve siyasi baskı oluşturarak Anayasa'nın beşinci paragrafını kendi istediği şekilde değil, yazıldığı şekilde uygulamaya başlamasını sağlamak," dedi.