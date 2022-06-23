Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan'da iki maymun çiçeği vakası görüldü /23 Haziran 2022 23:06

Bulgaristan'da iki maymun çiçeği vakası görüldü

Koronavirüs sonrasında dünyada yeni bir salgın korkusu meydana getiren maymun çiçeği virüsünün Bulgaristan'da da görüldüğü belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan'da da ilk maymun çiçeği vakaları tespit edildi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi.

Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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