Samanyolu Haber /Dünya / Korona inkarcıları parlamentoya yürüdü /13 Ocak 2022 08:34

Korona inkarcıları parlamentoya yürüdü

Bulgaristan'da korona inkarcıları ile polis arasında şiddet olayları meydana geldi. İnkarcılar, polisin parlamento önünde kurduğu barikatı aştı. Çıkan olaylarda yaralanan polisler var.

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da koronavirüs önlemlerini kabul etmeyen eylemciler, başkent Sofya'da parlamento binasının önünde bugün protesto gösterisi düzenledi. Polisin parlamento önünde kurduğu barikatı aşarak binaya girmeye çalışan eylemciler, dört polisin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polislerden birinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Şiddet olaylarının yaşanması üzerine bTV adlı televizyon kanalından eylemcilere seslenen Başbakan Kiril Petkov, eylemcileri hükümet üyelerinden oluşan çalışma grubuna temsilcileriyle katılarak korona dalgasının üstesinden gelmek için yürütülen model çalışmaya destek olmaya çağırdı, Petkov, "Bu protestodan somut önlemlerle çıkılması gerekiyor" diye konuştu.

Ağırlıklı olarak ulusalcı Yeniden Doğuş Partisi'nin yandaşlarından oluşan eylemciler, koronavirüs önlemlerini ve korona aşısını protesto etti. Korona önlemlerinin özgürlükleri kısıtladığını savunan ve ülkenin dört bir yanından Sofya'ya gelen eylemciler maske de takmadı. Eylemler sırasında milletvekilleri ise parlamentoyu terk etti.

En yüksek vaka sayısı kaydedildi

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusu olan Bulgaristan'da 11 Ocak tarihli verilere göre bir gün içinde 7 bin 62 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, Bulgaristan'da pandeminin başlangıcından bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük vaka sayısı.

Bulgaristan'da dün Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Kiril Petkov ile birlikte bazı bakanlartedbir amaçlı karantinaya alınmıştı. Korona ile enfekte olan Parlamento Başkanı Nikola Minçev'in Pazartesi günü karantinaya alınan politikacılarla yaklaşık altı saat süren bir toplantıya katıldığı açıklandı.

Bulgaristan'da aşılanma oranı diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük. Bulgar halkının yüzde 28'inin iki doz aşı yaptırdığı, hatırlatma dozu olanların oranının ise sadece yüzde 5,5 olduğu belirtiliyor.

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