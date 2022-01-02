Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan'da kuş giribi alarmı /02 Ocak 2022 19:51

Bulgaristan'da kuş giribi alarmı

Bulgaristan'da görülen ve oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğu belirtilen kuş gribi vakaları sonrasında 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Bulgaristan’da artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Bulgaristan'da kuş gribi vakaları artıyor. Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.

Bulgaristan Ulusal Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti.

Köyde, Nisan ayından da kuş gribi tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Asya’da da hızla yayılan avian influenza, yaygın olarak kuş gribi diye de biliniyor.


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