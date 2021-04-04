Bulgaristan'da seçim günü

Bulgaristan’da kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında. Art arda gelen skandallar ve protestolar nedeniyle 3 dönemdir ülkeyi yöneten Başbakan Boyko Borisov’un halk desteği düşmüş durumda.





Bulgaristan’ın 1989 yılında demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçim, Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 07.00’de başladı.





Ülkede 12 bin 630, yurt dışında ise 465 seçim merkezi açıldı. İlk kez kağıt pusulaya alternatif olarak 9 bin 398 seçim makinası kuruldu. Vatandaşlar 30 parti ve koalisyonun gösterdiği 6 bin 895 aday arasından 240 milletvekilini seçmek için oy kullanacak.





Seçimler, son üç dönemdir iktidarı elinde tutan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov için büyük bir sınav niteliğinde. Art arda gelen skandalların ardından halk desteği azalan Borisov’a karşı geçtiğimiz aylarda bir dizi eylem düzenlenmişti. Protestolar nedeniyle Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de erken seçime gidilmesini savunmuştu.





Yapılan anketler, Borisov’un partisi GERB’in yüzde 28 civarında oy toplayarak yine birinci olabileceğine işaret ediyor. Gallup International’ın ülke genelinde yaptığı anket sonuçları, 7 parti ve koalisyon parlamentonun yüzde 4’lük barajını aşabileceğini gösteriyor. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin oyların yüzde 12,7’sini alması öngörülüyor.





Borisov hükümetinde 4 yıldır iktidar ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatanseverler Birliği (OP) koalisyonu baskısı nedeniyle arasında Türkiye’nin de bulunduğu, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde kurulan sandık sayısı her ülke için 35 ile sınırlandırıldı. Kalabalık göçmen kitlesinin yaşadığı Türkiye’de, bu önlem yüzünden oy verme sürecinde sıkıntı yaşanmasından endişe ediliyor.





KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ





Karantinada bulunan 2 bin 500 kişi seyyar sandıklarda oy verebilecek. 31 seçim bölgesinde sandık başında görev yapacak 80 bin kişilik personelin yarısı gönüllü olarak Kovid-19’a karşı aşılandı.





Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, seçim güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görevlendirdi. Seçimleri izlemeleri için yerli ve yabancı 3 bini aşkın gözlemci akredite edildi.





Oy verme işlemi saat 20.00’de tamamlanacak ve Merkez Seçim Komisyonu kararıyla bu süre en fazla bir saat uzatılabilecek.