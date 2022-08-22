Bulgaristan'dan sonra Gürcistan'dan akın başladı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi, alışveriş için günübirlik gelen Gürcülerin akınına uğruyor. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınıra en yakın yerleşim yeri Kemalpaşa'ya ulaşan Gürcüler, kendi ülkelerine göre çok daha ucuz olan gıda maddelerine ulaşabilmek için market önlerinde kuyruklar oluşturuyor.







Daha çok zincir marketleri tercih eden Gürcüler, özellikle kolilerce sıvı yağ ile kilolarca şeker alıyor.



