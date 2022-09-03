Samanyolu Haber /Spor / Bulgaristan'ı yenen Türkiye, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı /03 Eylül 2022 20:25

Bulgaristan'ı yenen Türkiye, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Bulgaristan'ı yenen Türkiye, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sert savunma yapamayan iki takım da hızlı hücumlarla sayı üretti. Bulgaristan dış atışlarda sayı bulurken, pota altında rakibine karşılık veren Türkiye, periyodu 31-29 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Bulgaristan, hücumda istediği gibi oynayamayan ay-yıldızlı takım karşısında Vezenkov ve Dee Bost ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 38-33 öne geçti. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Türkiye, bu periyotta rakibini durdurmayı başaramadı ve soyunma odasına 52-50 geride gitti.


Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan dev adamlar, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 26. dakikada 66-61 öne geçti. Bulgaristan dış atışlardaki etkili mücadelesiyle oyunda denge sağlamaya çalışırken, boyalı alanda skor bulan Türkiye, son çeyreğe 75-71 önde bitirdi. Türkiye 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, karşılaşmadan 101-87 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
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