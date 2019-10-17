Bulgarlar, Romenler şimdi de Sırplar...

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma kararını ertelemesinin ardından Balkan ülkeleri üst üste açıklamalar yapmaya devam ediyor.





Dün Bulgaristan ve Romanyalı yetkililer Volkswagen'in fabrikayı ülkelerine kurmalarına talip olduklarını açıklamıştı. Hatta Rumen Ticaret Bakanı Opera, şirket ile görüşme halinde olduğunu iddia etmişti.





CADEZ: BÖLGEYE İSTİKRAR GELMESİNE YARDIMCI OLUR





Bloomberg haber ajansında yer alan habere göre Sırbistan Ticaret Odası Başkanı Marko Cadez de Volkswagen fabrikasına talip olduklarını açıkladı. Cadez, “Volkswagen'in bizim ülkemizde olması bölgeye istikrar gelmesine yardımcı olur” diye konuştu.





Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkileri son yıllarda oldukça yakın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Sırbistan'a vize olmadan gidebiliyor.



