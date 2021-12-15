Samanyolu Haber /Gündem / Bulgarlar kutu kutu alıp gidiyor /15 Aralık 2021 16:55

Bulgarlar kutu kutu alıp gidiyor

Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgaristan vatandaşlarının çok sayıda ilaç alıp ülkelerine dönmesi, bazı ilaçlarda tedarik sorunu endişesine sebep oldu.

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Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmazken, aspirinin koronavirüs salgınını önlediği iddiasıyla, çoğunlukla kutu kutu aspirin almaktan vazgeçmiyorlar.

ASPRİN BIRAKMADILAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, Covid-19 salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor.

TABELALAR BULGARCA!

Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi. Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar aldıklarını belirtti. Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da, Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.

Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Covid-19 tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.
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