Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı ‘tehdit’ suçundan fezleke düzenlendi.







Eskişehir ziyareti esnasında hazırlanan fezleke hakkında konuşan Özdağ, "Ankara Başsavcısı benimle ilgili soruşturma açmış ‘Süleyman’ı dövecek’ diye. Ben de diyorum ki, bulsam döveceğim de bulamıyorum" dedi.





NE OLMUŞTU?



Özdağ, sosyal medyada yayılan ve yönetmeninin gözaltına alındığı 'Sessiz İstila' filmini kendisinin finanse ettiğini söylemiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Soros taktiğidir" diyerek yanıt vermişti.





Soylu, “Sessiz İstila diye bir filmle birlikte, ‘Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler, biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz' gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam'da bunlar için ‘hayvandan aşağı' deniyor. Bunlar böyle tipler” demişti.





Özdağ “Soylu, ‘Özdağ Soros taktikleri uyguluyor' demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” mesajını paylaşmıştı. Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na giderek Soylu ile görüşmek istemiş fakat Soylu görüşmeye gelmemişti.