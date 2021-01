Bulu'dan eleştirilere 'hepimiz aynı gemideyiz' cevabı

Erdoğan'ın, AKP'den milletvekili adayı da olan Prof. Dr. Bulu'yu önce Haliç Üniversitesi'ne, 1 yıl sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak ataması tepkileri de beraberinde getirdi.







Eleştirilerin ardından ilk kez açıklama yapan Prof. Dr. Bulu, sosyal medya hesabından 'Merhaba Boğaziçi' başlığıyla paylaştığı mesajda 'sorunların şeffaf bir şekilde konuşularak çözülebileceğine inanan bir yönetim tarzı' olduğunu belirtti.





Prof. Dr. Bulu, "İnsanlara dokunmayı seven bir mizacım vardır. Bana her zaman sanal ortamda ya da kampüste ulaşabilirsiniz. Sorunların şeffaf bir şekilde konuşularak çözülebileceğine inanan bir yönetim tarzım vardır. Birlikte konuşarak, en doğruya ulaşıldığını sayısız kere tecrübe etmişliğim vardır. Bununla birlikte, Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.





'Sosyete kantinden çay alıp manzarada yudumlamayı, yüzmeyi özledim'





Üzerinde çalışmayı hedeflediği başlıkları 4 maddede sıralayan Bulu, "Yuvaya dönüşümün heyecanı ve mutluluğuyla orta kantinde yediğim kumpir, sosyete kantinden çay alıp manzarada yudumlamayı ve bu arada kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri özlediğimi söylemek isterim. Güney’de basket oynamayı, Uçaksavar’da kürekçilerle antremana katılmayı, açık havuzda gün batana kadar yüzmeyi de özlemiş olduğumu belirtmek isterim elbette" dedi.