Bulut cinayetinde cezaya itiraz edildi!

Emine Bulut, geçen 18 Ağustos’ta, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedavi Varan tarafından, kafede bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken ‘ben ölmek istemiyorum’, kızının da ‘anne lütfen ölme’ diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video, infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan’a, Kırıkkale 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.







AİLENİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ





Bulut ailesinin avukatı Turgay Özcan, Fedai Varan hakkında verilen müebbet hapis cezasına itiraz ederek İstinaf Mahkemesine başvurdu. Avukat Özcan, Fedai Varan’ın Emine Bulut’u tasarlayarak öldürdüğünü ileri sürerek, cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini söyledi. Turgay Özcan, dava dosyasında Emine Bulut’un minibüsten eski eşi Varan tarafından zorla indirilmesi ve karakola girip çıktığı görüntülerin bulunmadığını, bu nedenle savcılığın ihmali olduğunu savunarak “Bana göre mahkeme sanık vekilinin tüm taleplerini reddetti, bir tanesini kabul etmiş gibi oldu. İstinaftan her şey çıkabilir. Bu kişi Emine Bulut’un yanına belinde bıçakla gidiyor. Daha önce planladı ve gitti. Bunu kasten yaptı ve bir pişmanlık göstermedi. Bu yaptığı hareketi dışarı çıksa yine yapabilecek bir insan. Ağırlaştırılmış müebbeten başka çıkar yolu yok” dedi.