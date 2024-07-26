Samanyolu Haber /Gündem / Bulutlu hava ferahlattı... Birçok şehir için uyarı geldi /26 Temmuz 2024 12:05

Bulutlu hava ferahlattı... Birçok şehir için uyarı geldi

Meteoroloji'nin dün uyarılarını yayınladığı yağışlı hava yurtta geniş bir alanda etkisini göstermeye başladı. Havanın bulutlanmasıyla birlikte güneşin yakıcı etkisi azaldı, hava sıcaklıkları düşüş yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere birçok şehre sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Tahminlere göre bugün yurdun birçok noktasında yağışlı hava etkili olacak. Bulutlu havanın hakim olduğu şehirlerde hava sıcaklıklarında da düşüş görüldü.

İstanbul'da yer yer 40 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleri 30 derecenin altına düşerken İç ve kuzey bölgelerde de hava sıcaklıkları önemli düşüş yaşadı.

İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ŞEHİR ŞEHİR VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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