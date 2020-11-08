Samanyolu Haber /Dünya / Clinton: Bundan sonra hep beraber... /08 Kasım 2020 00:14

Clinton: Bundan sonra hep beraber...

2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton, 59'uncu başkanlık seçimlerinde Trump'ı mağlup eden Joe Biden'ı tebrik etti.

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2016 yılında Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton şahsi Twitter hesabında, "Seçmenler konuştu ve Joe Biden ile Kamala Harris'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti." ifadelerini kullandı.

Clinton, seçim sonuçlarına dair "Bu tarihi bir başarı. Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber." ifadelerine yer verdi.

Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, Twitter profillerine kendileri için "ABD'nin Seçilmiş Başkanı" ve "ABD'nin Seçilmiş Başkan Yardımcısı" bilgilerini ekledi.

DÜĞÜMÜ PENSİLVANYA ÇÖZDÜ

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansının seçim sonuçları verilerine göre, Biden rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanmıştı.

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken, bu sabah Nevada ve Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olana delege sayısını 279'a çıkararak ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.
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