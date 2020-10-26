Samanyolu Haber /Ekonomi / Bundesbank: Alman ekonomisi yavaş da olsa büyüyor /26 Ekim 2020 14:40

Bundesbank: Alman ekonomisi yavaş da olsa büyüyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Alman ekonomisinin daha yavaş bir hızla da olsa hala büyümekte olduğunu ve Almanya'nın gayrimenkul piyasasının koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artışa rağmen iyi gittiğini söyledi.

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Avrupa'nın en büyük ekonomisinin koronavirüs vakalarında artış nedeniyle yavaşlamakta olduğunu belirten Bundesbank, salgının yayılmasının en çok konaklama, ikram sektörünü vurmasının beklendiğini vurguladı.

Bundesbank bugün yayınladığı aylık raporda, "Enfeksiyon sayılarında son dönemdeki güçlü artış, salgını kontrol altına almak için bazı bölgelerde alınan tedbirler ile bir arada değerlendirildiğinde en çok hizmet sektörünün özellikle oteller ve yemek servisi sektörlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Bugünkü noktadan baktığımızda, Alman ekonomisi cari çeyrekte toparlanmaya devam edecek, ancak kayda değer şekilde daha  yavaş bir hızla" ifadelerini kullandı.
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