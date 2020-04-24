Samanyolu Haber /Spor / Futbolda dünya çapında ilk adım: Bundesliga bir yıl seyircisiz maçlara hazırlanıyor /24 Nisan 2020 10:02

Futbolda dünya çapında ilk adım: Bundesliga bir yıl seyircisiz maçlara hazırlanıyor

Almanya Kulüpler Birliği toplantısında, Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınan Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlatılmasına ilişkin somut bir tarih çıkmadı.

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Almanya'nın Frankfurt kentinde 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin hangi şartlarda yeniden başlayabileceği değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan DFL Başkanı Christian Seifert, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ve 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) yeniden başlaması konusunda yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirtti.

Liglerin başlamasına ilişkin son günlerde birçok açıklama yapıldığına işaret eden Seifert, "Bizim için önemli olan sadece, siyasi sorumluların ne karar vereceği. Bundan dolayı Bundesliga'nın başlama tarihini belirlemek bize bağlı değil" diye konuştu.

Liglerin başlaması için bir tarih tespit edilmesi durumunda kulüplerin buna hazır olacağını vurgulayan Seifert, "Eyalet başbakanları ve Alman hükümeti, bu tarihin 9 Mayıs olduğuna karar verirse o vakit 9 Mayıs'ta hazır oluruz. Bir gün sonrası için karar verirlerse o gün için hazır oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Seifert, DFL'in liglerin yeniden başlaması için sadece koşulları hazırlayabileceğini belirterek, "Liglerin başlatılması bizim elimizde değil" ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın şubat veya mart ayına kadar maçların seyircisiz oynanabileceğine de işaret eden Seifert, "Kulüplere sezonun ilk yarısını seyirci geliri olmadan planlamalarını rica ettik" bilgisini paylaştı.

Seifert, DFL tarafından Kovid-19 döneminde kurallara uygun bir şekilde liglerdeki maçların nasıl oynanabileceğine ilişkin çalışma yapmakla görevlendirilen uzmanların toplantıda hazırladıkları tasarıyı tanıttığını belirtti.

Tasarının seyircisiz maçların organizasyonu için sıkı tedbirler içerdiğini anlatan Seifert, Bundesliga'da oynanacak bir maç sırasında statta oyuncular ve teknik direktörler dahil en fazla 213, stat dışında 109 kişinin bulunmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Seifert, oyunculara haftada en az bir kez Kovid-19 testi uygulanması gibi bir dizi kurallar içeren sağlık ve hijyen tasarısının da hazırlandığını kaydetti.

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