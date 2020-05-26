Samanyolu Haber /Spor / Bundesliga tüm hızıyla sürüyor: Bayern ile Dortmund karşılaştı /26 Mayıs 2020 22:18

Bundesliga tüm hızıyla sürüyor: Bayern ile Dortmund karşılaştı

Almanya birinci profesyonel futbol ligi Bundesliga, Koronavirüs arasından sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bundesliga'nın 28. haftası dev bir mücadeleye de sahne oldu. Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği mücadelede 1 gol vardı.

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Almanya Bundesliga'da birinciyle ikinciyi karşı karşıya getiren rekabette Bayern Münih, Joshua Kimmich'in tek golüyle deplasmanda Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası yeniden başlayan Bundesliga'nın 28. haftası iki eski rakibi karşı karşıya getirdi.

Şampiyonluk yarışı veren iki takımdan Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i ağırlarken Der Klassiker'in galibi konuk ekip oldu.

43. dakikada Joshua Kimmich'in attığı jeneriklik golle 1-0 öne geçen Bayern Münih maç sonuna dek skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 64 puana ulaşarak zirvedeki yerini perçinledi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İkinci sıradaki 57 puanlı Borussia Dortmund ise zirvedeki rakibinin 7 puan gerisine düştü.
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