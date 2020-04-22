Samanyolu Haber /Gündem / Bunlar da karantina zammı! Vatandaşın faturası kabardı /22 Nisan 2020 11:01

Bunlar da karantina zammı! Vatandaşın faturası kabardı

Elektrik ve doğalgaz için alınan "kıyasen uygulama" kararı sonrası ilk faturalar gelmeye başladı. Ancak koronavirüs nedeniyle evinde kaln vatandaş gelen faturalarla şaşkına döndü.

SHABER3.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz faturalarındaki “kıyasen uygulama” kararı sonrası ilk faturalar gelmeye başladı. 2020 Mart ayına ait faturaların bir önceki aya ya da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla fahiş oranlarda arttığından yakınan tüketicinin şikâyetleri de patladı.

Bu süreçte ya işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakılan yurttaş, dağıtım şirketlerine öfkeli. Şirketler ise yüksek fatura tutarını evde kalma süresinin artmasına bağladı. 


 
Doğalgaz sektöründeki önemli bir birlikten aldığımız bilgiye göre, ülke genelinde mart ayına ilişkin doğalgaz faturası tutarları, sayaçlar okunarak gerçek tüketim üzerinden belirlendi. Mart ayında evde kalma süresi arttığı için meskenlerde tüketim yükseldi ve faturalar arttı. Aynı durum elektrik faturaları için de geçerli. Dağıtım şirketleri EPDK’nin bu kararının yalnızca karantinaya alınan yerlerde geçerli olduğunu hatırlatarak, martta bu kararın uygulanmasına gerek duyulmadığını belirtiyor. Ancak karantina tedbirleri artarsa nisan ayı için bu karar uygulanabilir. 

ZAM ÜSTÜNE ZAM
İster ortalaması alınsın isterse kullanılan ayın tutarı yansıtılsın Türkiye’de temel ihtiyaç olan bu kalemler, alım gücü sürekli eriyen yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Son iki yılda konutta kullanılan elektriğe yüzde 57.92, doğalgaza yüzde 59.93 zam geldi.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bunlar da karantina zammı! Vatandaşın faturası kabardı Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı otoyola indi

Eğitim uçağı otoyola indi

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Durmuş Yılmaz: Para basıp bilinmeyen yerlere harcıyorlar

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:47