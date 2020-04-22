Bunlar da karantina zammı! Vatandaşın faturası kabardı

Bu süreçte ya işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakılan yurttaş, dağıtım şirketlerine öfkeli. Şirketler ise yüksek fatura tutarını evde kalma süresinin artmasına bağladı.









Doğalgaz sektöründeki önemli bir birlikten aldığımız bilgiye göre, ülke genelinde mart ayına ilişkin doğalgaz faturası tutarları, sayaçlar okunarak gerçek tüketim üzerinden belirlendi. Mart ayında evde kalma süresi arttığı için meskenlerde tüketim yükseldi ve faturalar arttı. Aynı durum elektrik faturaları için de geçerli. Dağıtım şirketleri EPDK’nin bu kararının yalnızca karantinaya alınan yerlerde geçerli olduğunu hatırlatarak, martta bu kararın uygulanmasına gerek duyulmadığını belirtiyor. Ancak karantina tedbirleri artarsa nisan ayı için bu karar uygulanabilir.





ZAM ÜSTÜNE ZAM

İster ortalaması alınsın isterse kullanılan ayın tutarı yansıtılsın Türkiye’de temel ihtiyaç olan bu kalemler, alım gücü sürekli eriyen yurttaşın belini bükmeye devam ediyor. Son iki yılda konutta kullanılan elektriğe yüzde 57.92, doğalgaza yüzde 59.93 zam geldi.