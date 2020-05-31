Eski Sayıştay Denetçisi Kadir Sev, Sayıştay’ın denetim yetkisinin elinden alındığını söyledi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin imza attığı yolsuzlukların Sayıştay tarafından görmezden gelindiğini belirten Sev, “Savcılıklara falan gönderildiği de yok. Kamuoyu tatmin edilmiş oluyor. Bunlar daha ne ki! Üstelik basındakiler buzdağının görünen kısmı bile değil.” ifadelerini kullandı.







“Sayıştay raporlarında çok yolsuzluk bulgusu görülüyor.” şeklindeki genel kabule itiraz etti.





"KİMİ İHALELERDE DENİLEREK FÂİLLER GİZLENİYOR"





Sev, “O bulgulara raporların, ‘denetim görüşümüzü etkilemeyen hususlar’ bölümlerinde yer veriliyor. Bulguların çoğunda tek bir olaya odaklanılmıyor: ‘Kimi ihalelerde… Kimi satın almalarda… kimi uygulamalarda…’ gibi genel anlatımlar kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.





"Örnek verilen olaya bir bakıyorsunuz tam bir felaket! Milyarlarca lira tutarında işi 'acele' deyip ihalesiz yandaşlardan birine vermişler." diyen Sev, "Kimsenin yakasına yapışılmıyorsa ve kamu zararı ödettirilmiyorsa yazılanlar ne işe yarar?" sorusunu yöneltti.







SAHRA HASTANESİ İHALESİZ RÖNESANS'A VERİLDİ





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Atatürk Havalimanına sahra hastanesi yapıyoruz." sözlerinin hemen akabinde ihalesiz inşaatın başladığını belirten Sev, "Oysa ne proje ne ihale vardı. Biliyorsunuz milyarlarca liraya mal olan iniş platformlarından birini de kırmışlardı. İşin sağlık turizmi için Erman Ilıcak'a ait Rönesans Holding'e (Ankara'da saray inşaatını üstlenen firma) verildiği ortaya çıktı. Bakalım gelecek yılın Sayıştay raporlarında nasıl yer alacak?" dedi.





Sev, "Meclise sunulan Sayıştay raporlarında denetim sonucunda elde edilen tespitlerin hepsine yer verilmediği söyleniyor. Bu eleştiriler doğru olabilir mi?" sorusuna da cevap verdi.





"AKP'Yİ MÜŞKÜL VAZİYETE SOKACAK TESPİT RAPORA GİREMEZ"





"Evet ne yazık ki doğru. Sayıştay Kanunu, 2010 yılında dipli köşeli değiştirildi." ifadelerini kullanan Sev, "AKP’yi zora sokacak tespitler Sayıştay’da rapora dönüştürülemez. Kanun değişikliğinden önce kararlar bütün Sayıştay üyelerinin katıldığı Genel Kurul'da alınırdı. Şimdi ofis biçiminde çalışan ve birkaç kişinin görevli ve yetkili olduğu kurullarda değerlendirilip yazılıyor. İstenmeyen tespitlerin raporda yer alması bir yana bilgi sızması bile zor." diye konuytu.





Sev şöyle devam etti: "Bakanlıklar ile bağlı-ilişkili kurum ve kuruluşların olduğu Kamu İdareleri raporları sıkı bir denetimden geçtikten sonra yayımlanıyor. Ancak asıl yolsuzlukların olduğu Kamu İşletmeleri raporlarını, o kadar tırpanlanmış olmasına rağmen sır gibi saklıyorlar."





KİT KOMİSYONU DA RAPORLARI YAYIMLAMIYOR





Kanuna göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ni (KİT) denetleme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonu'na verildiğini işaret eden Sev, "Önceleri yayımlıyorlardı. Basındaki eleştiriler üzerine vazgeçtiler, üstelik önce yayımlananları da siteden kaldırdılar. KİT komisyonundan çıkan raporun ne olacağını tahmin edebilirsiniz sanırım." dedi.