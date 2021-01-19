'Bunlar piyon!' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı ve sopalı bir grubun saldırısına uğramasına sessiz kaldığını söyledi.





"Sokaktan geçen birkaç delinin yapması mümkün mü?" sorusunu yönelten Davutoğlu, 'deli' ifadesini de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, "Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler." sözleri sebebiyle kullandığını belirtti.





"BAHÇELİ KEŞKE O AÇIKLAMAYI HİÇ YAPMASAYDI"





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Selçuk Özdağ'a dair açıklamalarının siyasi açıdan bir anlam ifade etmediğini belirten Davutoğlu, "Bizzat Sayın Cumhurbaşkanının çıkması lazım. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, Sayın Özdağ sizinle de siyaset yaptı. Daha önce Sayın Akşener’in evine baskın yapıldı, o zaman da tepki verilmedi." ifadelerini kullandı.





Davutoğlu, Karar TV'ye verdiği mülakatta, "Eğer bu saldırı bir AKP'nin bir üyesine yapılsaydı tepkiniz ne olurdu? Sayın Cumhurbaşkanı 4 gün oldu hâlâ kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, keşke yapmasaydı." dedi.





MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ise, "Bir öfke bir nefret bir intikam duygusu. Nedir alıp veremediği farklı düşünen insanlarla. Ona tavsiyem şu; normalleşmeli." diye yorumladı.