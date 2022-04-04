Samanyolu Haber /Gündem / "Bunları görmemezlikten gelemeyiz" /04 Nisan 2022 23:40

"Bunları görmemezlikten gelemeyiz"

Yükselen enflasyonla birlikte artan döviz kurları sonrasında gelmeye devam eden zam haberleri vatandaşların hayat şartlarını ağırlaştırırken bu konuda MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan dikakt çeken bir açıklama geldi.

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Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar konusunda açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Ersoy,vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Cumhur İttifakı bileşenlerindne olan MHP'li bir isimden gelmesi nedeniyle dikkat çeken eleştiride Ersoy, "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"PROBLEM ORTADAN KALKMIYOR"

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yurttaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” açıklamasında bulundu.

“BUNLARI KABUL ETMEK LAZIM”

Ersoy, şunları söyledi:

Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım.

‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak.

Tamam dünyada ekonomik kriz var,  bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.

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