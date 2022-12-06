Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini açıkladı.







Babacan'ın açıklamalarında, geçmişte kendisinden sonra Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildiğini belirttiği ve ismini vermediği bir bakanla ilgili ifadeleri dikkat çekti. "11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten ekibin başında oldum. İbrahim (Çanakcı) Bey, ekonomi yönetiminde teknik ekibin başındaydı. Görevimizi devasa bir başarı hikayesi bırakarak devrettik" diyen Babacan, sözlerine şöyle devam etti:





"Benden sonra göreve gelen bir bakanın ifadesini söylüyorum: ‘Sayın Başkan’ım, öyle bir miras bırakmışsınız ki yiyoruz yiyoruz, bitmiyor’ dedi. İsmi gizli kalsın. Hamdolsun sayısız hizmetlerde bulunduk. Hatalarımız da oldu ama ders alarak DEVA Partisi’ni kurduk. En önemli başarılarımızdan birisi, mutlak yoksulluğu sıfırlamamızdı. Bu büyük utanca son verdik. Bugün ne yazık ki yeniden geldi."







