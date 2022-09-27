Samanyolu Haber /Dünya / "Bunu ciddiye almamız gerekecek" /27 Eylül 2022 22:54

"Bunu ciddiye almamız gerekecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, toprak bütünlüklerine olabilecek bir saldırıda nükleer silah kullanabilecekleri ve bunun blöf olmadığı yönündeki açıklamasına NATO cephesinden cevap geldi.

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toprak bütünlüklerine olabilecek bir saldırıda nükleer silah kullanabilecekleri ve bunun blöf olmadığı yönündeki açıklamasına cevap geldiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer söylemini tekrar ederse ciddiye alacakları yönünde açıklama yaptı. Stoltenberg, "Bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz" dedi.

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunda Sosyalist ve Demokratlar Grubunun toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. NATO'nun Ukrayna'daki savaşa ilişkin olarak iki görevi olduğunu belirten Stoltenberg, birinin Ukrayna'yı desteklemek, diğerinin çatışmanın tırmanmasını engellemek olduğunu savundu. Stoltenberg, üye ülkelerin Ulusal Silahlanma Direktörleriyle bu sabah bir toplantı yaparak, Avrupa Birliği ile de iş birliği içerisinde savunma sanayide üretimi artırma, müttefiklerin stoklarını doldurma konularını ele aldıklarını söyledi.

Rusya'nın "sahte referandumlar", "nükleer hile", "silahlı güçlerin hareketlendirilmesi" hamleleriyle son günlerde çatışmayı tırmandırdığını belirten Stoltenberg, "Mesajımız, herhangi bir nükleer silah kullanımının kesinlikle kabul edilemez olduğudur. Bu, çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Rusya, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini bilmelidir." dedi.
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