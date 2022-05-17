Bunu da gördük: Yarım ekmek ve simit dönemi başladı

Dolar kuruna karşı Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı, artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. İşletmeler ekonomik krize karşı boş baklava, boş dürüm ve boş tost gibi çeşitli yöntemler geliştirirken, şimdi de yarım ekmek ve yarım simit satılmaya başlandı.





Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmet veren bir büfe, yarım ekmek ve simit sattı.





Büfe işletmecisi, yarım ekmek ve yarım simide talebin çok olduğunu belirtti.





Büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, şunları söyledi:

"Muğla'da yarım ekmek, yarım simit kampanyasını başlattık. Öğlen memurlar yemeğe geldiğinde, bütün ekmek alamayacak olan insanlarımız da var. Yarım ekmeğin tanesi 1,50 TL. Ayrıca şu anda ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü de düştü. Bu yüzden yarım ekmek, yarım simide talep oluyor. Undaki artıştan dolayı ekmek ve simit fiyatları da arttı. Vatandaşlar da 'Yarım ekmeğe, yarım simide düştük' diye tepki gösteriyor.”