Samanyolu Haber /Gündem / [Bunu Soralım] Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raindrops'ta /27 Ocak 2023 00:58

[Bunu Soralım] Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raindrops'ta

Dr. Ahmet Kurucan Raindrops Tv’de çok özel bir programa başlıyor.

Ahmet Kurucan Güncel sorularla Raındrops'ta

Bu programda günümüzün sıkıntılı sürecinde yaşanan problemleri, kafa karışıklıkları, motivasyon eksiklikleri ile ilgili sorulara cevaplar aranacak.  Bunu soralım programı içinde yaşamış olduğumuz dünyadaki toplumsal hadiselere dini açıdan bakan, dini perspektiften bakan bir seyir izleyecek. Gelen sorulardaki meselelere çok daha farklı bir perspektif sunulacak ama dinin özünü, dinin ruhunu, dinin kendisini onun içerisine katarak yapmaya çalışılacak.

 Hepinizin bildiği gibi günümüz dünyasında en çok enflasyonu olan meselelerden bir tanesi de din ve en çok enflasyonu olan da din adamı. Sahih bilgiye ulaşmanın çok kolay olmadığının bilinci ve şuuru içinde ve hamaseti ön plana çıkartmadan, akılla, bilimle, ilimle sorular cevap bulacak. Ahmet Kurucan programla ilgili şu açıklaları yapıyor: ‘’Din sadece hamasetten ibaret değil insan sadece meselelerini akademik olarak ele alınmasından da ibaret değil meselelerini akademik olarak ele alınması ayrı bir olay onları halkın anlayabileceği bir dille anlatabilmek ayrı bir olay aklıma Mevlana ile yunus karşılaştırılması geliyor mevlana'nın mesnevisinin içeriği de yunus'un divan'ın içeriği de aslında aynı şeyler anlatmasına rağmen taban kitleye biraz daha yunus hakim olmuş durumdadır hepinizin bildiği gibi hani ete kemiğe büründüm yunus diye göründüm ben de bu basitlik bu sadeliği içerisinde yapabildiğim ölçüde bana sormuş olan meseleleri anlatmaya gayret edeceğim’’.

Dr.Ahmet Kurucan’ın hazırlayıp sunduğu Bunu Soralım programı her hafta Perşembe günü Raindrops Tv Youtube Kanalı’nda yayınlanacak. 


PROGRAMIN İLK BÖLÜMÜ 


AHMET KURUCAN'A SORULARINIZ İÇİN:  [email protected]

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