Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nın Hazine'ye devredilmesi için düğmeye bastı.





İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile İş Bankası'nda yüzde 28,1'lik imtiyazlı hissesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mülkiyetine geçmişti. Hisselere binaen banka yönetim kurulunda CHP'yi 4 üye temsil ediyor.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükûmetin kendilerine ait hisselere el koyma hazırlığını şu sözlerle eleştirdi: "CHP olarak biz para alsak cezalandırma olsun da öyle bir şey yok. Bunu Erdoğan da söyledi. CHP'ye aktarılan bir para yok." ifadelerini kullandı.





"Benim anladığım İş Bankası'nın prestijini kullanmak istiyorlar ama bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti ağır olacak." diyen Kılıçdaroğlu, İş Bankası'na her darbe döneminde müdahale edildiğini kaydetti.





TÜRK TARİH KURUMU'NA ENSAR VAKFI'NDAN BAŞKAN





HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e mülakat veren Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün mirası olan bu hisselerin karşılığı Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na otomatikman gelir aktarılır. Gelecek düzenleme nedir bilmiyoruz? Ancak kısa süre önce Türk Tarih Kurumu'na Ensar Vakfı'ndan birini getirdiler. Her darbe döneminde Atatürk'ün hisselerine müdahale olmuştur. Kenan Evren de müdahale etmek istedi." dedi.





Kılıçdaroğlu hükûmetin bankacılık sistemine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üzerinden müdahale ettiğini belirtti.





Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın onay vermediği hiçbir genel müdür yardımcısı atanmıyor. İş Bankası Yönetim Kurulu'na CHP tarafından atanmış isimler ABD'de master yapmış, hesap uzmanlığı yapmış, devletin en önemli görevlerinde bulunmuş, bağımsız isimlerdir. Bu isimler, AKP iktidarı döneminde bürokrat olarak çalıştı." diye konuştu.





DÜNYADA UCUZLAYAN DOĞALGAZA TÜRKİYE'DE ZAM GELİYOR





"Erdoğan yanlışı söyleyene, farklı bir düşünceyi dile getirene tahammül edemiyor. O da Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor." diyen Kılıçdaroğlu, doğalgaz fiyatlarının dünyanın her yerinde düştüğü bir dönemde Türkiye'de arttığını kaydetti.





Kılıçdaroğlu, "Yapılan anlaşmalarla boru hatlarından bizim aldığımız doğalgaz 100 liraysa Avrupa'nın aldığı 50 TL. Kendi halkını kazıklayan bir yönetim olur mu?" dedi.



