Samanyolu Haber /Politika / Bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti ağır olacak /15 Mayıs 2020 13:48

Bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti ağır olacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "İş Bankası işini 10 günde bitirin" talimatı vermesi gözleri İş Bankası'nda yüzde 28,1 payı olan CHP'ye çevirdi. İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devir hazırlığına CHP'den gelen ilk itirazların cılız kalması dikkati çekti.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nın Hazine'ye devredilmesi için düğmeye bastı. 

İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile İş Bankası'nda yüzde 28,1'lik imtiyazlı hissesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mülkiyetine geçmişti. Hisselere binaen banka yönetim kurulunda CHP'yi 4 üye temsil ediyor. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükûmetin kendilerine ait hisselere el koyma hazırlığını şu sözlerle eleştirdi: "CHP olarak biz para alsak cezalandırma olsun da öyle bir şey yok. Bunu Erdoğan da söyledi. CHP'ye aktarılan bir para yok." ifadelerini kullandı. 

"Benim anladığım İş Bankası'nın prestijini kullanmak istiyorlar ama bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti ağır olacak." diyen Kılıçdaroğlu, İş Bankası'na her darbe döneminde müdahale edildiğini kaydetti.  

TÜRK TARİH KURUMU'NA ENSAR VAKFI'NDAN BAŞKAN

HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e mülakat veren Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün mirası olan bu hisselerin karşılığı Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na otomatikman gelir aktarılır. Gelecek düzenleme nedir bilmiyoruz? Ancak kısa süre önce Türk Tarih Kurumu'na Ensar Vakfı'ndan birini getirdiler. Her darbe döneminde Atatürk'ün hisselerine müdahale olmuştur. Kenan Evren de müdahale etmek istedi." dedi.

Kılıçdaroğlu hükûmetin bankacılık sistemine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üzerinden müdahale ettiğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın onay vermediği hiçbir genel müdür yardımcısı atanmıyor. İş Bankası Yönetim Kurulu'na CHP tarafından atanmış isimler ABD'de master yapmış, hesap uzmanlığı yapmış, devletin en önemli görevlerinde bulunmuş, bağımsız isimlerdir. Bu isimler, AKP iktidarı döneminde bürokrat olarak çalıştı." diye konuştu. 

DÜNYADA UCUZLAYAN DOĞALGAZA TÜRKİYE'DE ZAM GELİYOR

"Erdoğan yanlışı söyleyene, farklı bir düşünceyi dile getirene tahammül edemiyor. O da Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor." diyen Kılıçdaroğlu, doğalgaz fiyatlarının dünyanın her yerinde düştüğü bir dönemde Türkiye'de arttığını kaydetti. 

Kılıçdaroğlu, "Yapılan anlaşmalarla boru hatlarından bizim aldığımız doğalgaz 100 liraysa Avrupa'nın aldığı 50 TL. Kendi halkını kazıklayan bir yönetim olur mu?" dedi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti ağır olacak Sonraki Haber >>

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Yol verdiğine pişman oldu !

Yol verdiğine pişman oldu !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:51