Samanyolu Haber /Sağlık / Bunun adı devrim: "Kanser aşımız birkaç yıla kadar piyasada" /21 Mart 2021 10:41

Bunun adı devrim: "Kanser aşımız birkaç yıla kadar piyasada"

BioNTech'te eşi Uğur Şahin'le birlikte koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci, ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Kanserle mücadele eden mRNA aşıları müjdesi veren Türeci, "mRNA'ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Birkaç yıl içinde insanlara sunmaya hazır olacağız" dedi.

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Koronavirüs dünya genelinde ölümlere yol açmaya devam ederken, ilk onaylı aşıyı geliştiren Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor.

Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katıldığı törenle Federal Cumhuriyet Liyakat Nişanı verilen çift, mRNA çalışmalarıyla New York Post’a haber oldu.

Sözcü'nün haberine göre mRNA üzerinde kanser araştırmaları yapan çiftin, koronavirüsü salgını patlak vermesi üzerine 11 ay içinde aşıyı geliştirdiğini yazan gazete, Türeci ve Şahin’in kanser çalışmalarına yeniden ağırlık vereceğine dikkat çekti.

Kovid-19’a karşı da kullanılan mRNA sistemini açıklayan New York Post, bu yöntem sayesinde vücuda enjekte edilen sentetik RNA moleküllerinin, virüsle mücadele edecek proteinlerin üretilmesini sağlayacak bilgiyi bağışıklık sistemine ulaştırdığı belirtildi.

'Tahmin yapmak zordur'

Bu teknolojinin kanserli hücreler ve tümörlere karşı da kullanılması için çalıştıklarını belirten Türeci, "mRNA’ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Bu tip tedavi yöntemi ve geliştirme süreçlerinde tahmin yapmak zordur. Ancak birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız" dedi.

'Tek başımıza yapamazdık'

Almanya’daki en yüksek onur olan liyakat nişanını almaları üzerine de konuşan Türeci, "Bu büyük bir onur ancak tek başımıza yapamazdık. Ortada pek çok emek söz konusu. BioNTech’teki ekibimiz, sürece dahil olan ortaklarımız, hükümetler ve düzenleyici kurumlar hep birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı.
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