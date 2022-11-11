Hac organizasyonundaki nitelikli dolandırıcılık

Hac kuralarına hile karıştırdıkları öğrenilen acentelere yönelik yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Kurayla belirlenen hacı listelerine sahte kişileri ekleyen, bu kişilere kura çıkması durumunda “feregat” yöntemiyle hak satışı yaptığı ve kendisi kurada çıkmayanların bu sahtekarlığı bilerek yüksek paralar ödeyip Hacca gittikleri tespit edildi.





İddiaya göre, hac organizasyonu yapan firmalar, başkalarına ait kimlik bilgileriyle kutsal topraklara gitmek için başvuru yapıyordu. Bu isimlerden biri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca çekilen kurada çıkınca planın ikinci kısmı devreye sokuluyordu. Bu sahte başvurulardaki kişiler için sahte feragatname düzenleniyordu. Bu sayede acente yeni kontenjanlar ekliyordu. Bu kontenjanlar yedek listedeki müşteriler için daha yüksek seyahat bedelleri karşılığında veriliyordu.





İŞİN İÇİNDE MÜFTÜLÜKLER DE VAR





Şüphelilerin bir diğer yönteminde ise bağımsız olarak kaydolan ve adı kurada çıkıp gitmekten vazgeçen hacılara ait bilgileri müftülük çalışanlarından öğreniyordu. Okuma yazması olmayan şahıslar adına ıslak imzalı ve el yazılı sahte dilekçeler üreten şebeke bu yolla da kontenjan elde ediyordu.





Yapılan araştırmaların ardından 3 ilde 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Yakalananlar hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Özel Belgede Sahtecilik” ve “Kişisel Verileri Koruma Kanununa Muhalefet ve Rekabet Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.