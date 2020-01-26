''Bunun altından kalkamayız: 150 bin kişi ölür''

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Cemal Gökçe, Elazığ'da yaşanan depremin ülke gündeminden Kanal İstanbul'un çıkarılıp, yerine Deprem İstanbul'un alınması için büyük bir uyarı olduğunu söyledi. Gökçe, olası bir İstanbul depreminde 100 binlerce binanın yıkılacağını ve depremin gece gerçekleşmesi halinde 150 bin gündüz olması halinde de 50 bin kişinin öleceğini öne sürdü.







Gökçe, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, “Binalarımız çürük, kentsel dönüşüm deprem için değil rant için yapıldı. İmar affı riski daha da artırdı. Elazığ'a rağmen deprem gerçeğini görüp önlem almazsak bu ülke İstanbul depreminin altından kalkamaz” dedi.





FAYI, BİNALARI KONUŞUN





İMO Başkanı Gökçe, Elazığ depreminin yaşanmasının ardından TV'lerde yine fay hatlarının konuşulduğunu, esas konuşulması gerekenin ise faylar değil çürük binalar olduğunu söyledi. Gökçe, “Bu ülkede fayları bilmeyen kalmadı. Hangi fay nerede çocuğa sorsan bilir. Toplumun enerjisi faylarla boşaltılmaya çalışılıyor. Toplumun asıl bilmesi gereken içinde oturduğu binaların çürük olup olmadığıdır. Hangi belediyenin yapı arşivini açarsanız açın göreceksiniz ki binaların en az yüzde 80'i deprem güvenlikli değil. Yani depremde yıkılır, kaçarı yok. Bu binaların deprem güvenlikli hale getirilmesi şart” dedi.





Gökçe, ülkedeki tüm binaların mühendislik kuralları ve ilkeleri ile deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi ve yeni binaların da bu şekilde yapılması gerektiğini belirtirken, denetimleri de 3-5 yıllık mühendislere bırakma yönteminden de vazgeçilmesini istedi. 1999 depreminden bu yana 20 yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapılmaya çalışıldığını ifade eden Gökçe, şu uyarılarda bulundu: “Bütün ülke İstanbul depremini değil Kanal İstanbul diye suni bir gündemi tartışıyor. Elazığ Sivrice'de yaşadığımız deprem, Kanal İstanbul diyenlerin kulağına küpe olur. İstanbul depremi Elazığ gibi olmaz. Türkiye bunun altından kalkamaz. Seferberlik ilan edilmelidir. İstanbul'un göçmesi demek, Türkiye'nin göçmesi demektir.”





Kaçak yapı güçlendirilmez





İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Cemal Gökçe, kentsel dönüşümdeki yanlış uygulamalardan sonra, kaçak yapılar için imar barışı çıkarıldığını ve imar barışından yararlanan binaların tamamına yakınının depremde yıkılma riski taşıdığını söyledi. Bu binaların Kartal'daki Yeşilyurt apartmanında olduğu gibi zaten kendi kendine yıkılır hale geldiğini belirten Gökçe, “Deprem beklenen, yapılarının büyük risk taşıdığı bir ülkede yapıların güvenlikleri yapı sahibine bırakılır mı? Ne yazık ki bizim ülkemizde bırakıldı. İmar barışından yararlanıp 3 katı 5 kata, 5 katı 10 kata çıkaranlar güçlendirme dahi yapsa o binaların altında kalma riskinden kurtulamaz” dedi. Kentsel dönüşümün çürük binaları, en riskli bölgeleri değil, rantı yüksek yerler dikkat alınarak yapıldığını ifade eden Gökçe, “5 katlı yerler 10 kata, 10 daireli yerler 20-30 daireye çıkarıldı Acilen ‘Deprem İstanbul' projesi başlatılmalı” dedi.