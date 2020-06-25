Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciası ile ilgili 4 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.







Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren katliamı davasının 5'inci duruşması bugün saat 10:00'da görülmeye başlandı.





Duruşma, Çorlu Adliyesi’ndeki salon kapasitesi yetersizliği nedeniyle Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne alındı.





"BİZE BUNUN HESABINI VERECEKLER"





Duruşma öncesinde faciada hayatını kaybedenlerin aileleri İsmet İnönü Parkı'nda bir araya geldi. Davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyen aileler adalet taleplerini yeniledi.





Bianet'in haberine göre yürüyüş esnasında faciada hayatını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin aileler adına konuşma yaptı.





Bilgin, "718 gün oldu. Evlatlarımız yok, kardeşlerimiz yok, canlarımız yok, eşlerimiz yok, analar yok. İki yıllık bu süreçte tek bir isteğimiz vardı. Bizim canlarımız göz göre göre Devlet Demir Yolları'nın ihmalleri yüzünden boşu boşuna öldü. Bizler 718 gündür bu acıyı boşu boşuna çekiyoruz. İhmaller ortada. Bu katliam göz göre göre oldu. Bize bunun hesabını verecekler, vermek zorundalar. Çorlunun hesabı sorulacak." dedi.





Zeliha Bilgin açıklamanın ardından fenalık geçirdi.





Duruşma saat 10:00’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde başladı. Tutuksuz sanıklar TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.





Duruşma tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLDU?





Bir önceki duruşmada mahkeme heyetine sunulan taleplerin birçoğu reddedilmişti. Heyet davayı 21 Nisan 2020 tarihine ertelerken, Koronavirüs sebebiyle adliyelerin kapatılması dolayısıyla yeni duruşma tarihi 25 Haziran 2020 olarak güncellendi.





Talimat mahkemelerince usulsüz dinlenen tanıkların hâkim yokluğunda kalem memurlarınca ifadelerinin alındığı ortaya çıktı. Mahkeme sanıklardan Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Turgut Kurt'un adli kontrol kararlarının devamına karar verdi.





8 TEMMUZ 2018'DE FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ





Edirne’den İstanbul’a hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu’da raydan çıkarak devrildi. Faciada 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi de yaralandı.





Kazaya dair Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile kaza öncesindeki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan hapis cezası istendi.





Tren faciasında hayatını kaybeden 25 kişinin isimleri şöyle:

Ersen Gül

Serhat Şahin

Melek Tuna

Ayşe Başaran

Ergün Kerpiç

Hakan Sel

Oğuz Arsa Sel

Özge Nur Dikmen

Gülce Dikmen

Sena Köse

İrfan Kurt

Mavinur Tiflizden

Bahar Koçman

Yağmur Laçin

Özcan Cesur

Derya Kurtuluş

Beren Kurtuluş

Emel Duman

Bihter Bilgin

Ömer Alperen Can

Seyfi Erbil

Zübeyde Seven

Gani Kartal

Rubize Kartal

Fethiye Yıldız