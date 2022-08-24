Samanyolu Haber /Dünya / "Bunun için sonuna kadar savaşacağız” /24 Ağustos 2022 20:27

"Bunun için sonuna kadar savaşacağız”

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün 31. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin “Hangi orduya sahip olduğunuz umurumuzda değil, sadece toprağımızla ilgileniyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız” dediği belirtildi.

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Rusya'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı ve altıncı ayında da devam eden askeri saldırılar sürerken, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün 31. yıl dönümü nedeniyle Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir video mesaj yayınladığı belirtildi.

Savaştaki son duruma değinen Zelenskiy'nin topraklarını korumak adına sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini belirttiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde 31'incisi kutlanan bağımsızlık günü için video mesaj yayımladı.

Zelenskiy, “Hangi orduya sahip olduğunuz umurumuzda değil, sadece toprağımızla ilgileniyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Rusya'nın saldırısıyla birlikte Ukrayna'nın "yeniden doğduğunu" söyleyen Zelenskiy, "24 Şubat günü sabah saat 4'te yeni bir ulus ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Korkuyla müzakere masasına oturmayacaklarını söyleyen Ukrayna lideri, Kırım ve Donbass'ı geri alacaklarını vadetti.

Bağımsızlık gününde, "saldırı olabileceği" gerekçesiyle halka açık kutlamalar yapılmadı. Başkent Kiev'de "saldırı olasılığı" nedeniyle 22-25 Ağustos'ta geniş katılımlı halka açık kutlama, toplantı ve gösteriler yasaklandı. Yasağa rağmen çok sayıda Ukraynalı, Rus zırhlılarının sergilendiği Kiev’deki Kreşatik Caddesi’ne geldi.

ABD VE ALMANYA'DAN SİLAH YARDIMI AÇIKLAMALARI

Öte yandan Almanya ve ABD'den silah yardımı açıklamaları geldi.

Almanya, değeri 500 milyon avroyu aşan ek silah sevkiyatında bulunacaklarını duyurdu. Hükümet sözcüsü, “teslimatların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürülebilir modernizasyonunun başlangıcı” anlamına geldiğini ifade etti.
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