Samanyolu Haber /Gündem / Bünyan Cezaevi'ndeki 12 kadın korona sebebiyle hastaneye kaldırıldı /06 Eylül 2021 12:12

Bünyan Cezaevi'ndeki 12 kadın korona sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde bir koğuşun neredeyse tamamına Kovid-19 teşhisi konuldu. Aralarında astım hastası 2 kadının olduğu toplam 12 kişi kampüs hastanesine götürüldü.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi A4 koğuşunda kalan 15 kadından 12’sinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için önceki gün kampüs içindeki hastaneye kaldırıldı.

Koğuşta kalan diğer 3 kişinden, 8 aylık hamile Arzu Nur Özkan tahliye edildi. İki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılanlar arasında 2 kadının astım hastası olduğu, bir kadının da daha önce zatürre geçirdiği belirtildi.

Hapisteki yakınlarının test sonucunun pozitif olduğuna dair telefonlarına mesaj gelen aile yakınları ise sağlıklı bilgi alamamaktan rahatsız. Bazı kadınlara bugün yapılan ikinci testin negatif çıktığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bünyan Cezaevi'ndeki 12 kadın korona sebebiyle hastaneye... Sonraki Haber >>

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:45