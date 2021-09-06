Bünyan Cezaevi'ndeki 12 kadın korona sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Bold Medya'da yer alan habere göre Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi A4 koğuşunda kalan 15 kadından 12’sinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için önceki gün kampüs içindeki hastaneye kaldırıldı.







Koğuşta kalan diğer 3 kişinden, 8 aylık hamile Arzu Nur Özkan tahliye edildi. İki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılanlar arasında 2 kadının astım hastası olduğu, bir kadının da daha önce zatürre geçirdiği belirtildi.





Hapisteki yakınlarının test sonucunun pozitif olduğuna dair telefonlarına mesaj gelen aile yakınları ise sağlıklı bilgi alamamaktan rahatsız. Bazı kadınlara bugün yapılan ikinci testin negatif çıktığı öğrenildi.