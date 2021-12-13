Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Burada pulumuz yaxşıdır' /13 Aralık 2021 14:21

'Burada pulumuz yaxşıdır'

Türk ilrasının aşırı değer kaybetmesi, Bulgaristan'lıların Edirne ve Tekirdağ'a akın etmelerine sebep olmuştu. Şimdi de Azerbaycanlılar Iğdır'a akın etti.

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SAMANYOLUHABER - ATİNA

Erdoğan Rejiminin Türk ekonomisini çökertmesi ile birlikte Türk Lirası başta Dolar ve Euro olmak üzere dünyanın bütün para birimlerinde büyük oranda değer kaybetti.

Bilindiği gibi, bunu fırsata çevirmek isteyen Bulgaristanlı'lar son bir aydır mal almak için Edirne ve Tekirdağ'dan bavul ticareti yapıyordu.

'BURADA PULUMUZ YAXŞIDIR'

Türk lirasının çölüşünün ardından, 1 Azerbaycan Manatı da 8,38 Tl'ye yükseldi, Azerbaycanlılar da Iğdır'a alışveriş için akın etti.

ANKA'nın mikrofon uzattığı bir Azerbaycan Türkü, "Burada pulumuz yaxşıdır, qardaşlarımızı cox sevirik" dedi.

Röportajın, AKP il merkezinin önünde gerçekleşmesi de ayrı bir ironi olarak ekranlara yansıdı.


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