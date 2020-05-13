Buradan çıkış hiç kolay olmayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2020 yılı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu mayıs sayısını yayımladı.





Raporda Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasının beklendiği belirtildi. Rapora göre Türkiye 2020 yılında en az yüzde 3,5 daralacak.





TÜRKİYE 2020 YILINDA YÜZDE 3,5 DARALACAK









Türkiye Korona salgınında vergi gelirlerinin azalması sebebiyle bütçe açığını borçlanma ile kapatıyor. Hazine nisanda 20 milyar liralık borç ödemek için 60 milyar TL borçlandı.







EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, dünyanın krizden çıkarken iş birliği yapmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

"BURADAN ÇIKIŞ HİÇ KOLAY OLMAYACAK"

Javorcik, “Kriz ciddi bir darbe vurdu ve buradan çıkış zorlu olacak. Şu an, ekonomik milliyetçilik ve korumacılıkla uğraşma vakti değil. Şu an, daha iyi bir geleceğin inşası için serbest ticaretin desteklenmesi, iklim değişikliğinin yavaşlatılması, ekonomik iş birliğinin artırılması için uluslararası kararlılık gösterilmesinin zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

EBRD RAPORUNA GÖRE EKONOMİK BÜYÜME NASIL SEYREDECEK? Orta Asya: Yüzde 1,2 daralacak. Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri: Yüzde 4,3 küçülecek. Güneydoğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri: Yüzde 4,8 daralacak. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz ülkeleri: Yüzde 0,8 daralacak. Batı Balkan ülkeleri: Yüzde 4,8 daralacak. Rusya: Yüzde 4,5 daralacak. Banka salgınla mücadele için yerel bazda alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesini ve yılın ikinci yarısında salgın öncesi şartlara dönülmesini esas aldı.

EBRD raporunda, Türkiye ekonomisine dair şu tespitlere yer verildi: “Türkiye’de büyümenin 2020 yılında Covid-19 salgınından ağır bir şekilde etkilenmesini bekliyoruz. Ekonominin 2020 yılında yüzde 3,5 daralacak.”