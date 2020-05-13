Samanyolu Haber /Ekonomi / Buradan çıkış hiç kolay olmayacak /13 Mayıs 2020 11:16

Buradan çıkış hiç kolay olmayacak

Birkaç ay öncesine kadar Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 3,5 ila yüzde 5 arasında büyüyeceğini belirten uluslararası kuruluşlar tahminlerini birer birer değiştiriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na göre Türkiye bu sene en az yüzde 3,5 küçülecek.

SHABER3.COM

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2020 yılı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu mayıs sayısını  yayımladı.

Raporda Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasının beklendiği belirtildi. Rapora göre Türkiye 2020 yılında en az yüzde 3,5 daralacak. 

TÜRKİYE 2020 YILINDA YÜZDE 3,5 DARALACAK

EBRD raporunda, Türkiye ekonomisine dair şu tespitlere yer verildi: “Türkiye’de büyümenin 2020 yılında Covid-19 salgınından ağır bir şekilde etkilenmesini bekliyoruz. Ekonominin 2020 yılında yüzde 3,5 daralacak.” 

Türkiye Korona salgınında vergi gelirlerinin azalması sebebiyle bütçe açığını borçlanma ile kapatıyor. Hazine nisanda 20 milyar liralık borç ödemek için 60 milyar TL borçlandı.

Banka salgınla mücadele için yerel bazda alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesini ve yılın ikinci yarısında salgın öncesi şartlara dönülmesini esas aldı.

EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, dünyanın krizden çıkarken iş birliği yapmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

"BURADAN ÇIKIŞ HİÇ KOLAY OLMAYACAK"

Javorcik, “Kriz ciddi bir darbe vurdu ve buradan çıkış zorlu olacak. Şu an, ekonomik milliyetçilik ve korumacılıkla uğraşma vakti değil. Şu an, daha iyi bir geleceğin inşası için serbest ticaretin desteklenmesi, iklim değişikliğinin yavaşlatılması, ekonomik iş birliğinin artırılması için uluslararası kararlılık gösterilmesinin zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

EBRD RAPORUNA GÖRE EKONOMİK BÜYÜME NASIL SEYREDECEK?
Orta Asya: Yüzde 1,2 daralacak. 
Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri: Yüzde 4,3 küçülecek.
Güneydoğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri: Yüzde 4,8 daralacak.
Güneydoğu ve Doğu Akdeniz ülkeleri: Yüzde 0,8 daralacak.
Batı Balkan ülkeleri: Yüzde 4,8 daralacak.
Rusya: Yüzde 4,5 daralacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Buradan çıkış hiç kolay olmayacak Sonraki Haber >>

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:41